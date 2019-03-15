Фанат подал иск в суд на Макгрегора. Он требует 15 тысяч долларов

22-летний Ахмед Абдирзак подал иск в суд Майами на бойца UFC Конора Макгрегора. Ирландца обвиняют в разбое и причинении ущерба, сообщает AP.

Абдирзак в иске указал, что Макгрегор нанес ему побои и причинил моральный вред. Болельщик требует от бойца 15 тысяч долларов компенсации. Во вторник ирландский боец напал на Абдирзака, отобрал телефон и разбил его. Причиной такой реакции Макгрегра стало то, что болельщик пытался снять его на камеру около гостиницы в 5 утра.

Полиция задержала Макгрегора, провела допрос и отпустила под залог в 12,5 тысяч долларов. Адвокаты ирландца утверждают, что Абдирзак подал иск для того, чтобы просто заработать денег, а ущерб не был столь большим.

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