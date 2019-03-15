"Нет единой команды". Шипулин объяснил провал сборной России на ЧМ

Бывший биатлонист Антон Шипулин считает, что сборной России не хватает слаженности. Россияне на чемпионате мира, который проходит в Эстерсунде, завоевали одну награду.

- Прослеживается, что единая команда, которая существовала у нас когда-то, давала определенный результат, - заявил Шипулин в эфире Первого канала. - Сейчас такой команды слаженной, чтобы были вместе и спортсмены, и тренеры, и сервисмены, и менеджеры, чтобы они все были в одном кулаке, упряжке... К сожалению, я не могу говорить, что это есть сейчас.

Отметим, на чемпионате мира состоялись восемь гонок из 12-ти. Единственную награду завоевал Александр Логинов. Он финишировал вторым в спринте. В субботу в Эстерсунде пройдут эстафетные гонки, в воскресенье - масс-старты.

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