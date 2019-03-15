Бетина Попова: "На зарплату фигуристов выжить просто невозможно"

Российская фигуристка Бетина Попова рассказала о том, сколько зарабатывают спортсмены. По ее словам, 30 тысяч рублей в месяц - это хорошая зарплата для фигуриста.

- На нашу зарплату выжить просто невозможно. 30 тысяч - это удачный месяц. Чтобы заработать фигуристу без рекламных контрактов, приходится подкатывать (тренировать любителей). Это востребовано, - заявила Попова в интервью Sport24. - Я бы не отдала своего ребенка на фигурное катание никогда в жизни. Возможно, я бы отдала его в спорт, но не стала бы мучить таким количеством подкаток.

22-летняя Попова выступает в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым. Дуэт никогда не занимал призовых мест на этапах "Гран-при", но побеждали на соревнованиях более низкого уровня.

В этом сезоне они заняли четвертое место на чемпионате России и не смогли отобраться на чемпионаты Европы и мира.

Источник фото: frussia.ru

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