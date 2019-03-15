Навка посоветовала Загитовой сбросить чемпионские оковы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка считает, что успешно выступать Алине Загитовой мешает большая ответственность после победы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В этом сезоне Загитова заняла пятое место на чемпионате России и второе на чемпионате Европы.
- Конечно, всегда легче догонять, чем удерживать лидирующие позиции. Больше ответственности, - приводит "РИА Новости" слова Навки. - Поэтому ей нужно сбросить с себя все эти оковы чемпионские и сделать свое дело. Она прекрасная спортсменка, у нее все замечательно, только нужно психологически правильно настроиться.
Отметим, Загитова прошла отбор на чемпионат мира. Турнир пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме. Россия будет представлена тремя фигуристками. Кроме Загитовой, это Евгения Медведева и Софья Самодурова.
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