Квят занял седьмое место в первой практике сезона "Формулы-1"

В Австралии официально стартовал новый сезон "Формулы-1". Гонщики провели первую практику, которую выиграл гонщик "Мерседес" Льюис Хэмилтон.

Британец проехал быстрейший круг за 1 минуту 23,599 секунды. Вторым стал пилот "Феррари" Себастьян Феттель с отставанием 0,038 секунды. Третье время показал его партнер по команде Шарль Леклер (+0,074).

Российский пилот "Торо Россо" Дании Квят показал седьмой результат. Он отстал от лидера на 1,233 секунды.

Во второй практике Хэмилтон снова был первым. В тройку вошли Валттери Боттас ("Мерседес") и Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Квят показал 11-й результат с отставанием от британца на 1,333 секунды.

"Гран-при Австралии" - первый этап сезона-2019 "Формулы-1". В субботу в Мельбурне состоится 3-я практика и квалификация. Гонка запланирована на воскресенье.

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