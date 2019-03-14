В Испании сгорели все электрические мотоциклы гоночной серии MotoE

Тестовые заезды новой гоночной серии MotoE завершились уничтожением всех мотоциклов, которые должны были участвовать в чемпионате. Инцидент произошел сегодня ночью в испанском Хересе. Ангар, в котором находилась техника, полностью сгорел, сообщает Sky Sports.

Пожар уничтожил абсолютно все снаряжение гоночных команд: мотоциклы, шлемы, комбинезоны и запчасти. Никто из людей не пострадал, но пожарным не удалось потушить пламя вовремя.

Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание. Тестовые заезды отменены, проведение серии под вопросом. Первая гонка должна была состояться в Хересе 5 мая.

О создании серии MotoE было объявлено в феврале 2018 года. В гонках должны были участвовать 18 электробайков. Гонщики могли использовать только 145-сильный мотоцикл производства Energica Ego.

Источник фото: skysports.com

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