Акции "Ювентуса" подорожали на 135 процентов после перехода Роналду

Акции "Ювентуса" по ходу этого сезона значительно прибавили в цене. Сейчас стоимость одной ценной бумаги клуба составляет 1,42 евро, сообщает Bloomberg.

В июле 2018 года стоимость акции была равна 0,6 евро. Таким образом, за 9 месяцев ценные бумаги возросли в цене на 135 процентов. Специалисты связывают подорожание с приходом в команду нападающего Криштиану Роналду.

Португальский форвард перешел в "Ювентус" из "Реала" 10 июля 2018 года. Туринский клуб заплатил за футболиста 112 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Зарплата Роналду составляет 30 миллионов евро за сезон.

Португалец провел в составе "Ювентуса" 38 матчей в этом сезоне, в которых забил 26 мячей. Во вторник он вывел клуб в 1/4 финала Лиги чемпионов. Роналду сделал хет-трик в ответном матче с "Атлетико", туринцы выиграли со счетом 3:0. Одно это событие привело к тому, что акции "Юве" за среду подорожали на 16 процентов.

Роналду пять раз признавался лучшим футболистом мира. На его счету пять побед в Лиге чемпионов, два чемпионских титула в Испании с "Реалом" и три английских титула с "Манчестер Юнайтед". В составе сборной Португалии форвард стал чемпионом Европы в 2016 году.

Источник фото: twitter.com

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