Олимпийский чемпион Лопес подозревается в сдаче двух матчей

Испанская полиция проводит расследование в отношении олимпийского чемпиона по теннису Марка Лопеса. Спортмена обвиняют в участии в договорных матчах, сообщает El Confidencial.
Полицейские нашли аудиозапись, на которой Лопес разговаривает по телефону со своим партнером по теннису Марком Форнелл-Местерсом. На записи слышно, как последний предлагает Лопесу 2 тысячи евро за сдачу финала турнира в Террагоне.
Форнелл-Местерс уже дал признательные показания по этому эпизоду. Всего пара сдала два матча в 2008 году. Вторая игра состоялась на турнире в Италии. Теннисист был арестован в ноябре 2018 года. Его подозревают в организации преступной группировки, которая специализировалась на договорных матчах.
Марк Лопес является олимпийским чемпионом. На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он завоевал золото вместе с Рафаэлем Надалем в парном турнире.
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