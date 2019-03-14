В США судья и школьник чуть не погибли из-за обрушения столба на стадионе

В США во время матча по американскому футболу упала осветительная мачта. Инцидент произошел в одной из школ в Кларксвилле штата Арканзас.



Во время футбольного матча в США обрушился столб.

Столб с осветительными приборами обрушился прямо на футбольное поле во время матча между командами школ "Мена" и "Дарденелл", сообщает Fox. Конструкция зацепила судью встречи и одного из игроков. В результате арбитр получил переломы голени и малой берцовой кости. Школьник отделался рассечением ног и головы, из-за чего ему были наложены швы.

Власти штата Арканзас начали расследование инцидента. Предварительная причина произошедшего - сильный ветер во время игры. До выяснения всех обстоятельств стадион будет закрыт для игр.

Источник фото: twitter.com/gordonkeith

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