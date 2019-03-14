В США судья и школьник чуть не погибли из-за обрушения столба на стадионе

В США во время матча по американскому футболу упала осветительная мачта. Инцидент произошел в одной из школ в Кларксвилле штата Арканзас.
Столб с осветительными приборами обрушился прямо на футбольное поле во время матча между командами школ "Мена" и "Дарденелл", сообщает Fox. Конструкция зацепила судью встречи и одного из игроков. В результате арбитр получил переломы голени и малой берцовой кости. Школьник отделался рассечением ног и головы, из-за чего ему были наложены швы.
Власти штата Арканзас начали расследование инцидента. Предварительная причина произошедшего - сильный ветер во время игры. До выяснения всех обстоятельств стадион будет закрыт для игр.
Источник фото: twitter.com/gordonkeith
Читайте также:
Тренер "Челси" назвал "катастрофой" поле на стадионе в Киеве
В России нашли замену мельдонию, которая не является допингом
Олимпийская чемпионка Загитова примет участие в ледовом шоу в Краснодаре
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Резолюция включает предложения остановить "Северный поток - 2", предусмотреть расширение санкций, а также не считать Россию стратегическим партнером.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что россияне платят за услуги ЖКХ в два раза больше, чем необходимо.
О своеобразной боязни Запада по отношению к России, ее мощи, ее просторам и ее духовному потенциалу "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.