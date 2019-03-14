Тренер "Челси" назвал "катастрофой" поле на стадионе в Киеве

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ужаснулся состоянием поля НСК "Олимпийский" в Киеве. Сегодня его команда проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо".

- Это катастрофа. Поле плохое. Мне кажется, это даже опасно, - приводит пресс-служба "Челси" слова Сарри. - На таком поле будет трудно демонстрировать хороший футбол, это чревато травмами, но нам необходимо принять эту ситуацию и играть. Другого пути нет.

Я не понимаю, почему УЕФА уделяет так много внимания другим вещам, например, спискам игроков, но при этом нам приходится играть на таких плохих полях. "Динамо" тоже будет сложно. Это проблема и для нас, и для нашего противника. Я не знаю, в чем причина, возможно, в зиме, потому что я играл тут два года назад, и поле было чудесным.

Отметим, в первой игре "Челси" в Лондоне победил "Динамо" со счетом 3:0. Сегодня состоятся еще семь матчей этой стадии турнира. "Зенит" отправится в гости к испанскому "Вильярреалу" после поражения со счетом 1:3. "Краснодар" на своем поле примет "Валенсию" и попытается отыграть счет 1:2.

Источник фото: chelsea-fc.ru

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