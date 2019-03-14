В России нашли замену мельдонию, которая не является допингом

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали биологически активную добавку (БАД), которая стала заменой мельдонию. Об этом "РИА Новости" сообщил руководитель ФМБА Владимир Уйба.

По его словам, БАД содержит аминокислоты и минералы, которые используются каждый день в пище. Эта добавка не является допингом, так как не числится как лекарственный препарат. Уйба также сообщил, что добавку уже начали применять.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) запретило мельдоний с 1 января 2016 года. Препарат был широко распространен среди российских спортсменов, он помогает при восстановлении от нагрузок.

Первой от запрета пострадала теннисистка Мария Шарапова. Она сдала положительный тест на мельдоний спустя три месяца после его включения в запрещенный список. Россиянка отбыла дисквалификацию в течение 15 месяцев.

Еще один случай произошел на Олимпиаде-2018. Пробу на мельдоний провалил керлингист Александр Крушельницкий, который до этого выиграл бронзу в паре с Анастасией Брызгаловой.

Позже ВАДА сократило допустимое значение содержания препарата в организме спортсменов.

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