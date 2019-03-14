Олимпийская чемпионка Загитова примет участи в ледовом шоу в Краснодаре

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе устраивает ледовое шоу в Краснодаре. Представление "Чемпионы на льду" состоится 20 апреля.

В шоу примут участие подопечные Тутберидзе: Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Диана Двис и Глеб Смолкин, Даниил Самсонов и Камила Валиева.

Приглашенные звезды - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, а также Максим Ковтун, которые с Тутберидзе не работают.

Гвоздем программы станет выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Фигуристка завоевала золото на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в возрасте 15 лет. В этом сезоне спортсменка стала второй на чемпионате Европы и отобралась на чемпионат мира.

Самые дешевые билеты на шоу продаются по цене 1200 рублей, самые дорогие - 4500 рублей.

Источник фото: kremlin.ru

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