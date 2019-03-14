Месси признался, что хет-трик Роналду произвел на него впечатление

Футболист "Барселоны" Лионель Месси высказал свое восхищение игрой нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Оба игрока стали участниками четвертьфиналов Лиги чемпионов.

Месси в ответной игре 1/8 финала против "Лиона" забил два мяча и сделал две результативные передачи. Его команда выиграла со счетом 5:1.

Роналду в матче с "Атлетико" сделал хет-трик. Туринцы выиграли со счетом 3:0 и прошли дальше после поражения в первой игре - 0:2. Португалец стал героем вечера.

- Роналду и "Юве" были впечатляющими. Думал, "Атлетико" сильнее, - приводит Mundo Deportivo слова Месси. - Криштиану провел магический вечер.

Месси и Роналду претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Жеребьевка стадии 1/4 финала состоится сегодня. "Барселона" и "Ювентус" могут попасть в одну пару.

Источник фото: twitter.com/ChampionsLeague

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