Сергея Ковалелва обязали провести бой с Энтони Ярдом

Всемирная боксерская организация (WBO) приняла решение провести бой между россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом. У боксеров есть 30 дней, чтобы провести переговоры, определить дату поединка и компанию, которая займется проведением мероприятия.
В том случае, если стороны не договорятся, то WBO будет вправе провести открытые торги. Начальная цена поединка - 300 тысяч долларов.
Ковалев является чемпионом WBO в полуятжелом весе, Ярд - обязательным претендентом. На счету россиянина 33 победы в профессиональной карьере при 3-х поражениях. Британец провел 17 боев и все выиграл.
Последние два боя Ковалев провел против колумбийца Элейдера Альвареса. В августе 2018 года он проиграл нокаутом в седьмом раунде, а в феврале 2019 года победил соперника решением судей и вернул себе пояс.
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