Футбольный Brexit. Англия против Европы в Лиге чемпионов

Сегодня ночью стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Последними в эту стадию турнира пробились "Барселона" и "Ливерпуль". Испанцы обыграли французский "Лион" (5:1), англичане победили немецкую "Баварию" (3:1).
Ранее участниками 1/4 финала стали "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" (все - Англия), "Ювентус" (Италия), "Порту" (Португалия) и "Аякс" (Голландия). Впервые с 2009 года на этой стадии Лиги чемпионов сыграют четыре английские команды.
Жеребьевка четвертьфиналов состоится сегодня, в 14.00 по московскому времени, и будет "слепой", то есть команды из одной страны могут попасть в одну пару. Первые матчи запланированы на 9 и 10 апреля, ответные - на 16 и 17 апреля.
Последние пять турниров выигрывали испанские команды, четыре из них - "Реал", один - "Барселона". Последним английским клубом, который победил в Лиге чемпионов, был "Челси" в 2012 году.
За 26 сезонов проведения турнира большинство титул взяли команды из Испании, Англии, Германии и Италии. Только три раза выигрывали клубы не из этих стран - "Марсель" (Франция), "Аякс" (Голландия) и "Порту" (Португалия).
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