Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал героем матча Лиги чемпионов против "Атлетико". Он сделал хет-трик в этой игре. Итальянская команда победила со счетом 3:0 после поражения 0:2 в первой игре и вышла в четвертьфинал турнира.
После третьего гола португальский форвард показал неприличный жест, направив руки в область паха. Он повторил жест главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне из первой игры. Аргентинский тренер тогда указал на пах после того, как мадридцы забили второй мяч.
После игры Симеоне объяснил свой поступок так: "Я не хотел никого оскорбить. Я просто показал, что у нас есть яйца". По всей видимости, в ответной игре Роналду хотел показать то же самое.
Эти жесты Роналду и Симеоне стали хитом в соцсетях, но лучший мем сделал известный художник Омар Монами, который специализируется на карикатурах на спортивные события. Его рисунок опубликовал портал Goal.com.
Источник фото: twitter.com/goal
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