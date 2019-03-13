Российских легкоатлетов допустят на Олимпиаду-2020 с флагом России

Российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх в Токио с использованием национальной атрибутики. Об этом рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро российские легкоатлеты не выступали из-за допингового скандала, который разгорелся в 2015 году. На Игры попала только прыгунья Дарья Клишина, которая выполнила все условия Международного олимпийского комитета (МОК).

Позже Международная федерация легкой атлетики (IAAF) допустила российских спортсменов к стартам в нейтральном статусе. Россияне не имеют права использовать

- Ожидаем, что в Токио в 2020 году будем в оптимальном составе, этому предшествовала большая работа, проделанная ОКР, - приводит ТАСС слова Позднякова. - На сегодняшний момент в нейтральном статусе наши спортсмены выступают только в легкой атлетике, но за два года ситуация исправлена. На ближайших Европейских играх легкоатлеты будут выступать под российским флагом. И вне зависимости от статуса национальной федерации легкой атлетики в Токио спортсмены будут выступать в составе олимпийской команды России в российской атрибутике, это достижение ОКР.

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