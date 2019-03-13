Нурмагомедов назвал фейком арест Макгрегора в Майами

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на новость об аресте Конора Макгрегора в Майами. По мнению россиянина, эта ситуация - фейк, и создана для раскрутки ирландца.

"Фальшивая игра, но люди верят в это. Потом пишут, обсуждают. Так работает шоу-бизнес", - написал Нурмагомедов в своем Твиттере.

Макгрегор в понедельник в очередной раз попал в полицейский участок. Он вырвал телефон из рук болельщика, который пытался снять его на камеру в 5 утра перед отелем в Майами. Ирландец разбил смартфон и скрылся.

Фанат сделал звонок в полицию, после чего Макгрегора задержали. Спустя несколько часов боец вышел на свободу под залог в размере 12,5 тысяч долларов.

Нурмагомедов в октябре 2018 года удушающим приемом в четвертом раунде победил Макгрегора на турнире UFC 229. Бой сопровождался "треш-током" со стороны ирландца, который оскорбил Хабиба и его семью. Нурмагомедов поддался на провокацию и после поединка устроил драку с командой соперника, выбежав за пределы октагона.

Источник фото: ufc.com

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