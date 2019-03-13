Фанаты "Спартака" обвинили РПЛ в бездарной работе

Фанаты "Спартака" выступили с обращением к руководству Российской премьер-лиги (РПЛ) после матча 19-го тура против "Динамо". Перед игрой на "Арене Химки" полиция устроила усиленный досмотр болельщиков, некоторых раздели до трусов.

Кроме того, за несколько минут до начала игры перед стадионом образовались большие очереди. Не все болельщики смогли вовремя попасть на трибуны. После встречи директор РПЛ по безопасности Александр Мейтин заявил, что фанаты сами виноваты в очередях из-за того, что одновременно пришли на арену.

"Год за годом футбольные власти ни во что не ставят интересы болельщиков, зачастую действуют так, будто желают и вовсе отвадить людей от посещения футбольных матчей. И мы даже не собираемся сегодня говорить о переносах матчей, о закрытии трибун и секторов, о нелепых штрафах клубам, кривом календаре и прочем, ведь речь пойдет не об этом. Сейчас пришло время остановиться на произошедших незадолго до начала поединка инцидентах.

На этот матч мы подготовили совсем небольшой баннер, размерами 16*21 метр с подколом в сторону наших оппонентов, которых в очередной раз продинамили с открытием стадиона. Абсолютно добрый и здоровый юмор был воспринят представителями МВД и МЧС как готовящийся акт агрессии и безумная провокация с нашей стороны в потенциально горячем матче.

Только после стартового свистка нам удалось сломить тупость и упертость принимающих решения людей и занести баннер на трибуну, где его успешно и развернули. Но, как оказалось, это была не самая большая проблема в организации захода зрителей на матч.

Мы еще легко отделались. В то время, как мы вели свою войну за пронос баннера, начался запуск зрителей на трибуны и вновь из радушной страны-хозяйки Чемпионата Мира 2018 мы вернулись во времена ненависти организаторов матча ко всем болельщикам только за то, что они посмели явиться на игру! Людей досматривали с таким пристрастием, будто это не вход на матч чемпионата России по футболу, а, как минимум, вход в Гуантанамо.

Людей, при температуре около нуля градусов, заставляли натурально спускать штаны, для того, чтобы стюарды имели возможность оценить и ощупать содержимое трусов зрителей! Каково, а? Хотелось бы посмотреть в данной ситуации на господина Мейтина, который имеет наглость давать комментарии, что ничего особенного в этот вечер в Химках не происходило и к нему не поступало такого рода информации, хотя в интернете легко можно было в режиме онлайн увидеть фотографии, отражающие тот беспредел, который творился в зоне досмотра зрителей.

Сотни людей, приехавшие заранее на футбол в Химки, вынуждены были стоять в толпе и слушать, как любимая команда забивает гол в дерби - не имея возможности увидеть это со своего места на трибуне.

Господин Мейтин, проблемы нашего футбола и проблемы низкой посещаемости не в нас, болельщиках, а в Вас и в Вашей бездарной работе, которая направлена исключительно на то, чтобы портить людям футбольный праздник и заставлять людей чувствовать себя стадом и быдлом, с которым никто не считается. Вы можете сколько угодно давать комментарии о том, как ужасные хулиганы наводят страх на футболе, да вот только в это уже точно не поверят те сотни людей, которые простояли в толпе перед турникетами "Арены Химки" 10 марта; те, которых заставляли спускать штаны на морозе. Не поверят и многие другие, кто уже неоднократно был в подобной ситуации и ощутил на своей шкуре (и, что даже хуже, на своих родственниках, которым решили показать, как интересно у нас на футболе) то отвратительное отношение, которое футбольные власти сформировали к болельщикам по всей стране под Вашим чутким руководством.

При этом подчеркиваем: эпизод в Химках - всего лишь один из эпизодов в Вашей деятельности по организации матчей РПЛ, деятельности, которую можно называть успешной только в том случае, если перед Вами стоит задача по уничтожению зрительского интереса к футболу", - говорится в заявлении на странице фанатов "Спартака" во "Вконтакте".

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