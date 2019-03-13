Немецкий гонщик Себастьян Феттель придумал название своему новому болиду, на котором он будет выступать в 2019 году в "Формуле-1". Имя машины с индексом SF-90 узнала журналистка Бьянка Гарлофф.
Феттель назвал болид женским именем Лина. Немецкий пилот дает такие названия своим машинам каждый год. Предыдущие его болиды "Феррари" участвовали в гонках с именами Лория, Джина, Маргарита и Ева. Во время выступлений за "Торро Росо" и "Ред Булл" свои машины Феттель называл так: Джулия, Кейт, Похотливая Менди, Соблазнительная Кайли, Эбби, Голодная Хайди и Сьюзи.
Немец выступает в "Формуле-1" с 2007 года. Он завоевал 111 подиумов. Феттель является четырехкратным чемпионом мира. Последние два сезона он завершал на втором месте.
Сезон 2019 года "Формулы-1" стартует 15 марта в Мельбурне. С 27 по 29 сентября в Сочи пройдет "Гран-при России".
Источник фото: f1news.ru
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