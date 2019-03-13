Нападающий ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 19-го тура РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) признала футболиста ЦСКА Федора Чалова лучшим игроком 19-то тура чемпионата России. Нападающий стал автором гола армейцев в матче с "Рубином". Также на его счету результативная передача. Матч ЦСКА выиграл со счетом 3:0.

В голосовании футболист набрал 43 процента голосов. Вторым стал нападающий "Зенита" Сердар Азмун (27 процентов), третьим - защитник "Спартака" Георгий Джикия (13 процентов).

В этом сезоне Чалов забил 10 мячей и сделал пять результативных передач. ЦСКА после 19-ти туров занимает третье место в турнирной таблице.

Источник фото: twitter.com/rfpl

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