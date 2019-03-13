Фигуристка Аделина Сотникова приняла решение о своем будущем, но не стала рассказывать об этом болельщикам. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 ответила на вопросы фанатов в группе "Вконтакте" телеканала "Матч ТВ".
Сотникова рассказала о том, что узнала о фигурном катании в четыре года, а уже спустя шесть месяцев стала на коньки. Успеха она добилась через внутренние и телесные травмы, пройдя множество преград. По словам спортсменки, победы сильно изменили ее жизнь.
22-летняя чемпионка отметила, что не завершала карьеру фигуристки. По словам Сотниковой, для себя она приняла решение о дальнейших выступлениях, но не будет его озвучивать.
Напомним, Сотникова завоевала олимпийское золото в возрасте 17 лет. После этого спортсменка не выступала на крупных соревнованиях.
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