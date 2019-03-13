Фигуристка Сотникова отказалась отвечать на вопрос о своем будущем

Фигуристка Аделина Сотникова приняла решение о своем будущем, но не стала рассказывать об этом болельщикам. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 ответила на вопросы фанатов в группе "Вконтакте" телеканала "Матч ТВ".

Сотникова рассказала о том, что узнала о фигурном катании в четыре года, а уже спустя шесть месяцев стала на коньки. Успеха она добилась через внутренние и телесные травмы, пройдя множество преград. По словам спортсменки, победы сильно изменили ее жизнь.

22-летняя чемпионка отметила, что не завершала карьеру фигуристки. По словам Сотниковой, для себя она приняла решение о дальнейших выступлениях, но не будет его озвучивать.

Напомним, Сотникова завоевала олимпийское золото в возрасте 17 лет. После этого спортсменка не выступала на крупных соревнованиях.

Читайте также:

Прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело в связи с допинговым скандалом

В сборной России по биатлону скандал из-за лишнего штрафного круга Гараничева

Российские легкоатлеты продолжат выступать без флага России