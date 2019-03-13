Малкин набрал 1000 очков в НХЛ, Овечкин - 1200

Хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин достиг отметки в 1000 очков в НХЛ. В сегодняшней игре против "Вашингтона" форвард сделал 2 результативные передачи. Он стал 88-м игроком в истории НХЛ, кому покорился этот рубеж.

Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин в этой игре сделал 1 передачу и так же добрался до круглой цифры - 1200 очков за карьеру. Ови лидирует в списке бомбардиров среди россиян.

1000 и более очков, кроме Малкина и Овечкина, набирали еще трое россиян - Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029).

"Питтсбург" выиграл матч у "Вашингтона" со счетом 5:3. "Пингвинз" идут третьими в своем дивизионе, "Кэпиталз" - первыми. Обе команды ведут борьбу за выход в плей-офф Кубка Стэнли.

Читайте также:

"Паша спокойно сидит и ждет". Жена Мамаева встретилась с мужем в СИЗО

У болельщиков "Спартака" и "Динамо" перед дерби изъяли 22 ножа

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном