Невеста Роналду расплакалась после его хет-трика в Лиге чемпионов

Джорджина Родригес, невеста футболиста "Реала" Криштиану Роналду, очень эмоционально восприняла хет-трик португальца в матче Лиги чемпионов против "Атлетико". Камера зафиксировала, как девушка плачет на трибунах стадиона в Турине.

Роналду ранее подвергался критике за игру в составе "Юве", но его три мяча во вчерашней игре позволили команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов после поражения в первом матче со счетом 0:2.

После игры Родригес поздравила своего возлюбленного.

"Этот хет-трик никто не украдет. Ты заслужил это за свою преданность. Ты ведешь за собой партнеров и тренера. Мы восхищаемся тобой и поддерживаем каждый день.

Карма существует. Бог знает об этом и помогает тебе, потому что мир футбола - твой. Мы любим тебя. Твои Криштиану, Матео, Ева, Алана и Джорджина", - написала Родригес в Инстаграме.

"Ювентус" стал шестым участником 1/4 финала Лиги чемпионов. Ранее в эту стадию турнира пробились "Порту", "Аякс", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Сегодня определятся последние четвертьфиналисты турнира. "Барселона" встретится с "Лионом", а "Бавария" сыграет с "Ливерпулем". Первые матчи в этих парах завершились со счетом 0:0.

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