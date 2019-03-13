Невеста Роналду расплакалась после его хет-трика в Лиге чемпионов

Джорджина Родригес, невеста футболиста "Реала" Криштиану Роналду, очень эмоционально восприняла хет-трик португальца в матче Лиги чемпионов против "Атлетико". Камера зафиксировала, как девушка плачет на трибунах стадиона в Турине.
Роналду ранее подвергался критике за игру в составе "Юве", но его три мяча во вчерашней игре позволили команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов после поражения в первом матче со счетом 0:2.
После игры Родригес поздравила своего возлюбленного.
"Этот хет-трик никто не украдет. Ты заслужил это за свою преданность. Ты ведешь за собой партнеров и тренера. Мы восхищаемся тобой и поддерживаем каждый день.
Карма существует. Бог знает об этом и помогает тебе, потому что мир футбола - твой. Мы любим тебя. Твои Криштиану, Матео, Ева, Алана и Джорджина", - написала Родригес в Инстаграме.
"Ювентус" стал шестым участником 1/4 финала Лиги чемпионов. Ранее в эту стадию турнира пробились "Порту", "Аякс", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
Сегодня определятся последние четвертьфиналисты турнира. "Барселона" встретится с "Лионом", а "Бавария" сыграет с "Ливерпулем". Первые матчи в этих парах завершились со счетом 0:0.
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