Боец из США высмеял фотографию Нурмагомедова с пятью мужчинами в ванной

Американский боец ММА Нэйт Диас в своем Твиттере разместил старую фотографию Хабиба Нурмагомедова, на которой россиянин в ванной с пятью мужчинами. Он не первый раз цепляет чемпиона UFC в легком весе.

"Самбо?" - подписал фотографию Диас. Ранее американец назвал Нурмагомедова трусом, а в 2015 году между бойцами произошла потасовка.

Перед турниром UFC в Лас-Вегасе Диас и Нурмагомедов вступили в перепалку на трибунах. Американец заявил, что дал пощечину россиянину, но тот опроверг эту информацию. Конфликт продолжился за пределами арены - бойцы сцепились в отеле. Драки удалось избежать при помощи охранников и полиции.

Нэйт Диас выступает в том же дивизионе, что и Нурмагомедов. Последний бой он провел в августе 2016 года, когда на турнире UFC 229 проиграл ирландцу Конору Макгрегору.