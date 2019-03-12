Нурмагомедов и Шарапова попали в топ-100 самых популярных спортсменов мира

Известное американское издание ESPN опубликовало ежегодный рейтинг топ-100 самых популярных спортсменов в мире. Список возглавил футболист "Реала" Криштиану Роналду.

Португалец признан самым популярным спортсменом мира в четвертый раз подряд. Вторым стал баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс, третьим - футболист "Барселоны" Лионель Месси.

Также в первую десятку попали: футболист "ПСЖ" Неймар, ирландский боец ММА Конор Макгрегор, теннисист Роджер Федерер, игрок в крикет Вират Кохли, теннисист Рафаэль Надаль, баскетболист "Голден Стэйт" Стеф Карри и гольфист Тайгер Вудс.

15-е место в рейтинге занял российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Он является чемпионом UFC в легком весе. В 2018 году россиянин победил Макгрегора, после чего устроил драку с его командой.

37-я в рейтинге - теннисистка Мария Шарапова. Бывшая первая ракетка мира сейчас занимает 36-е место в рейтинге WTA. Победительница всех турниров "Большого шлема" в прошлом году испытывала проблемы со здоровьем и не смогла выиграть ни одного турнира.

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