УЕФА хочет разместить фан-зону Евро-2020 на Дворцовой площади

УЕФА обратился к властям Санкт-Петербурга с предложением во время Евро-2020 разместить фан-зону на Дворцовой площади. В Смольном пока не знают, смогут ли выполнить просьбу европейского футбольного союза.

Сегодня власти Санкт-Петербурга провели совещание по подготовке города к проведению турнира. Губернатор города Александр Беглов заявил, что этот вопрос будет рассмотрен администрацией, но во время матчей турнира на Дворцовой площади запланированы другие мероприятия.

Евро-2020 будет первым чемпионатом, который состоится в 12 городах. Санкт-Петербург получил право проведения четырех матчей - трех в групповом турнире и одного четвертьфинала.

Игры состоятся на стадионе "Газпром Арена", который вмещает почти 60 тысяч зрителей. На этой арене состоялись четыре матча Кубка Конфедераций-2017 и семь встреч чемпионата мира-2018. Сейчас стадион использует "Зенит".

Ранее сообщалось, что 26 марта будет представлен талисман Санкт-Петербурга на время проведения турнира.

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