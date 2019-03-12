УЕФА хочет разместить фан-зону Евро-2020 на Дворцовой площади

УЕФА обратился к властям Санкт-Петербурга с предложением во время Евро-2020 разместить фан-зону на Дворцовой площади. В Смольном пока не знают, смогут ли выполнить просьбу европейского футбольного союза.
Сегодня власти Санкт-Петербурга провели совещание по подготовке города к проведению турнира. Губернатор города Александр Беглов заявил, что этот вопрос будет рассмотрен администрацией, но во время матчей турнира на Дворцовой площади запланированы другие мероприятия.
Евро-2020 будет первым чемпионатом, который состоится в 12 городах. Санкт-Петербург получил право проведения четырех матчей - трех в групповом турнире и одного четвертьфинала.
Игры состоятся на стадионе "Газпром Арена", который вмещает почти 60 тысяч зрителей. На этой арене состоялись четыре матча Кубка Конфедераций-2017 и семь встреч чемпионата мира-2018. Сейчас стадион использует "Зенит".
Ранее сообщалось, что 26 марта будет представлен талисман Санкт-Петербурга на время проведения турнира.
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