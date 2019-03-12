Лыжница Непряева вышла в лидеры общего зачета Кубка мира

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене состоялся спринт. Россиянка Наталья Непряева в этом виде завоевала бронзовую медаль.
В финальном забеге она отстала на 1,06 секунды от лидера. Гонку выиграла норвежка Майкен Фалла, серебро - ее соотечественница Астрид Якобсен.
Для 23-летней Непряевой это 12-й подиум в этом сезоне. Лучший результат россиянка показала на этапе в итальянском Тоблахе, выиграв 50-километровый марафон.
Непряева вышла в лидеры общего зачета Кубка мира. На ее счету 1327 очков. Второй идет норвежка Ингвильд Остберг (1317 очков), третьей - финка Криста Пармакоски (1057).
Источник фото: instagram.com
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