"Паша спокойно сидит и ждет". Жена Мамаева встретилась с мужем в СИЗО

Алана Мамаева, жена футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, провела встречу с мужем в "Бутырке". Девушка рассказала о том, как дела у спортсмена.

- Давно меня не было, меня дети не отпускали. Но тут уже нужно было по-быстрому вырваться, - заявила Алана в интервью телеканалу 360. - Новости хорошие - он в отличной форме. Говорит, что бегает он по 5-6 километров в день. Он в хорошей физической форме, весит 74 килограмма, отжимается на брусьях по 100 раз, и еще крутит велосипед.

Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании. Счастья. Нужно просто ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет.

Напомним, Мамаев был арестован судом за участие в нападениях на двух человек в Москве. Инциденты произошли 8 октября. Футболист вместе с друзьями, среди которых был форвард "Зенита" Александр Кокорин.

Арест Мамаева и Кокорина был продлен дважды, до 8 апреля. Защита спортсменов пыталась добиться изменения меры пресечения, но суд оставил игроков в СИЗО.