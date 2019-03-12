Боец смешанного стиля Алекснадр Емельненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Сергея Харитонова, выступающего в Bellator. Так скандальный спортсмен отреагировал на предложение своего коллеги по бойцовскому цеху изолировать его в Чечне.
Емельяненко 1 марта был задержан полицией в Кисловодске. Он находился пьяным за рулем и не согласился проследовать на освидетельствование. За это был приговорен судом к аресту на 10 суток, и вчера уже покинул СИЗО.
Харитонов после инцидента заявил, что Емельяненко опасен для общества и может даже убивать. По его словам, спортсмен слушает только одного человека - главу Чечни Рамзана Кадырова.
"Засыпали меня вопросами про Харитонова. Почему он это сказал, почему он то сказал. Я не знаю, но расскажу вам одну историю. Мне ее рассказал брат Федя, когда они еще тренировались в Екатеринбурге.
Харитонов получил какую-то травму во время тренировки. Стоит он на карачках, и один из тренеров говорит: сейчас его вылечу. Подходит, со всей силы и со всего размаху вставляет ему палец в одно место. А тот даже не колыхнулся.
Что я хочу сказать? По поводу Харитонова задавайте вопросы Борису Моисееву. Он лучше их знает. Почему они так говорят, почему себя так ведут. Я не знаю. Всего хорошего", - заявил Емельяненко в своем видеообращении к болельщикам в Инстаграме.
Источник фото: instagram.com
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