"По поводу Харитонова спрашивайте у Бори Моисеева". Емельянеко ответил на критику после выхода из СИЗО

Боец смешанного стиля Алекснадр Емельненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Сергея Харитонова, выступающего в Bellator. Так скандальный спортсмен отреагировал на предложение своего коллеги по бойцовскому цеху изолировать его в Чечне.

Емельяненко 1 марта был задержан полицией в Кисловодске. Он находился пьяным за рулем и не согласился проследовать на освидетельствование. За это был приговорен судом к аресту на 10 суток, и вчера уже покинул СИЗО.

Харитонов после инцидента заявил, что Емельяненко опасен для общества и может даже убивать. По его словам, спортсмен слушает только одного человека - главу Чечни Рамзана Кадырова.

"Засыпали меня вопросами про Харитонова. Почему он это сказал, почему он то сказал. Я не знаю, но расскажу вам одну историю. Мне ее рассказал брат Федя, когда они еще тренировались в Екатеринбурге.

Харитонов получил какую-то травму во время тренировки. Стоит он на карачках, и один из тренеров говорит: сейчас его вылечу. Подходит, со всей силы и со всего размаху вставляет ему палец в одно место. А тот даже не колыхнулся.

Что я хочу сказать? По поводу Харитонова задавайте вопросы Борису Моисееву. Он лучше их знает. Почему они так говорят, почему себя так ведут. Я не знаю. Всего хорошего", - заявил Емельяненко в своем видеообращении к болельщикам в Инстаграме.

Источник фото: instagram.com

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