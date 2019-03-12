У болельщиков "Спартака" и "Динамо" перед дерби изъяли 22 ножа

Представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин, который отвечает за безопасность и работу с болельщиками, объяснил, из-за чего перед воскресным дерби между "Динамо" и "Спартаком" был осуществлен усиленный досмотр фанатов. В РПЛ перед игрой поступила информация о том, что болельщики собираются пронести на трибуны стадиона в Химках ножи.
После игры фанаты жаловались на действия полиции. Некоторых болельщиков при входе на стадион раздевали почти до нижнего белья. По словам Мейтина, столь жесткие меры дали свой результат - у фанатов в результате досмотра были изъяты 22 ножа, 32 боксерские капы, перцовый баллончик и 67 стеклянных бутылок.
"Спартак" обыграл "Динамо" со счетом 1:0, единственный гол забил защитник Георгий Джикия. Игра должна была состояться на новом стадионе бело-голубых в Петровском парке, но из-за плохого качества газона РПЛ не разрешила проводить матч там.
Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России после 19-ти туров, динамовцы идут десятыми.
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