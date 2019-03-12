Макгрегор был арестован полицией Майами и выпущен под залог

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор был задержан полицией Майами за кражу телефона у фаната. Спортсмен возвращался в свой отель около 5 утра и заметил, как один из болельщиков пытался снять его на смартфон.
Скандальный боец подошел к мужчине, отобрал у него телефон, разбил его и ушел, сообщает Miami Herald. Ахмед Абдирзак, который приехал в Майами из Англии, сделал звонок в полицию, после чего Макгрегора задержали и доставили в участок.
Пострадавший оценил свой ущерб в 1 тысячу долларов. Спустя несколько часов Макгрегора отпустили под залог в размере 12,5 тысяч долларов. Адвокат Самуэль Рабин, предоставленный ирландцу, сделал заявление по этому поводу.
- Макгрегор был вовлечен в ссору из-за мобильного телефона, в результате которой попал в участок, - заявил Рабин. - Он высоко ценит реакцию полиции и обещает сотрудничать.
После выхода из участка Макгрегор в своем Инстаграме признался в любви к фанатам: "В этом мире терпение - это добродетель, над которой я продолжаю работать. Я глубоко люблю своих фанатов. Спасибо вам всем".
В апреле 2018 года ирландец попал в скандал после того, как вместе с друзьями в Нью-Йорке напал на автобус российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Компания Макгрегора разбила стекла в автобусе, а одни из бойцов получил травму глаза. Суд тогда приговорил ирландца к пяти дням общественных работ, которые он отбыл в церкви Бруклина.
Источник фото: local10.com
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