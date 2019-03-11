По стопам Роналду и Месси: Неймара подозревают в уклонении от уплаты налогов

Налоговые органы Испании подозревают бывшего футболиста "Барселоны" Неймара в уклонении от уплаты налогов, сообщает Mundo Deportivo. Бразилец в ближайшее время может быть вызван для дачи показаний.

Вопросы у следователей вызвали две сделки с участием Неймара - подписание контракта с "Барселоной" и его переход в "ПСЖ". В Испании считают, что футболист мог скрыть часть доходов перед переездом во Францию.

В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира. "Барселона" от его перехода получила 222 миллиона евро. Сумма была выплачена самим футболистом при помощи катарского фонда. Формально "ПСЖ" участия в сделке не принимал, так как не выполнил бы нормы финансовой отчетности перед УЕФА в случае выплаты столь большой суммы.

Ранее в Испании к ответственности были привлечены два других известных футболиста. Португалец Криштиану Роналду во время выступлений за "Реал" также скрывал свои доходы. Его в июне 2018 года оштрафовали на 19 миллионов евро. Аргентинский форвард Лионель Месси за такое же нарушение заплатил 2,1 миллиона евро. Оба игрока были приговорены к условным срокам.

Источник фото: twitter.com/FonNoel5

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