В Испании утверждают, что Зидан возглавит "Реал" сегодня

"Реал" сегодня объявит об отставке главного тренера команды Сантьяго Солари, сообщает RMC. После этого в команду вернется Зинедин Зидан.

Солари возглавил "Реал" в ноябре 2018 года после увольнения Хулена Лопетеги. Руководство считает, что аргентинец не справился со своими обязанностями. Команда сейчас занимает третье место в чемпионате Испании с отставанием от "Барселоны" в 10 очков. На прошлой неделе мадридцы вылетели из Лиги чемпионов, уступив "Аяксу" (2:1, 1:4).

По сведениям источника, официальное объявление об уходе Солари и назначении Зидана будет сделано в 20.00 по московскому времени. Французский тренер возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. За три неполных сезона он выиграл с командой чемпионство, испанский кубок и три раза подряд Лигу чемпионов.

После ухода из команды Зидан оставался без работы. По различным слухам его кандидатуру в качестве тренера рассматривали "Бавария" и "Челси", а "Ювентус" якобы предложил своей бывшей легенде контракт до 2022 года. По сведениям испанских СМИ, руководство "Реала" сделало французу предложение, от которого он не смог отказаться.