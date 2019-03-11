Прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело в связи с допинговым скандалом

Эстонская прокуратура открыла уголовное производство в связи с использованием допинга двумя лыжниками. По этому делу задержан бывший тренер сборной Мати Алавера.

По сведениям прокуратуры, он мог стать организатором допинговой схемы с участием немецкого врача Марка Шмидта, сообщает ERP. Ранее австрийская полиция провела рейд на чемпионате мира по лыжному спорту в Зефельде. В результате были задержаны и допрошены два эстонских лыжника - Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу. Они признались в применении кровяного допинга. Позже в нарушении антидопинговых правил сознался Алго Кярп.

Этот вид допинга позволяет поднять выносливость спортсменов непосредственно перед стартами. Атлетам за несколько часов до выхода на дистанцию вливают их же кровь, которая была запасена в небольших порциях за несколько недель до этого.

Ранее Алавер был лишен государственных наград из-за скандала. Олимпийский комитет Эстонии также предложил ввести уголовное наказание за употребление и распространение допинга, приравняв его к наркотическим веществам.

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