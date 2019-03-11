Женская сборная России обыграла Канаду в финале Универсиады

Российские хоккеистки завоевали золото Универсиады-2019, которая проходит в Красноярске. В финале команда обыграла сборную Канады - 2:0. По шайбе в этой игре забросили Лиана Ганеева и Алевтина Штарева.

Бронзу в женском хоккее завоевала команда Японии, которая обыграла США - 2:1.

Отметим, во взрослом женском хоккее лидирующие позиции занимают сборные США и Канады. Только эти команды играли в финалах чемпионатов мира или Олимпийских игр.

Для сборной России эта медаль стала 109-й на Универсиаде-2019. На счету команды 40 золотых наград, 38 серебряных и 31 бронзовая.

Источник фото: twitter.com/krasnoyarsk2019

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