Женская сборная России обыграла Канаду в финале Универсиады

Российские хоккеистки завоевали золото Универсиады-2019, которая проходит в Красноярске. В финале команда обыграла сборную Канады - 2:0. По шайбе в этой игре забросили Лиана Ганеева и Алевтина Штарева.
Бронзу в женском хоккее завоевала команда Японии, которая обыграла США - 2:1.
Отметим, во взрослом женском хоккее лидирующие позиции занимают сборные США и Канады. Только эти команды играли в финалах чемпионатов мира или Олимпийских игр.
Для сборной России эта медаль стала 109-й на Универсиаде-2019. На счету команды 40 золотых наград, 38 серебряных и 31 бронзовая.
Источник фото: twitter.com/krasnoyarsk2019
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