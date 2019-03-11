В сборной России по биатлону скандал из-за лишнего штрафного круга Гараничева

Биатлонист сборной России Евгений Гараничев во время гонки преследования на чемпионате мира в Эстерсунде лишился шансов на медаль из-за того, что пробежал лишний штрафной круг. Во время последней стрельбы он допустил один промах, но подумал, что сделал два из-за неисправности установки - мишень закрылась с задержкой.
Из-за этого Гараничев пробежал два штрафных круга вместо одного. Никто из тренерского штаба не подсказал спортсмену, что мишень все же закрылась. Россиянин финишировал девятым с отставанием от третьего места в 30 секунд.
После гонки в сборной разгорелся скандал. Главный тренер команды Анатолий Хованцев заявил, что спортсмен сам виноват в произошедшем. По его словам, Гараничев должен был еще раз посмотреть на установку, когда уходил на дистанцию.
Ответ на это дал личный тренер спортсмена Максим Кугаевский. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация - глупость тренерского штаба Хованцева, сообщает "Чемпионат". По его словам, спортсмены бегут дистанцию в состоянии кислородного голодания и могут упустить такие моменты. Кугаевский считает, что тренерский штаб обязан следить за установками биатлонистов.
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