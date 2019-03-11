Российские легкоатлеты продолжат выступать без флага России

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) не допустила российских спортсменов к стартам с флагом России. Как и прежде, они будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

В федерации такое решение объяснили тем, что не были получены данные из московской антидопинговой лаборатории, сообщает Reuters. Также Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не оплатила работу следственной комиссии, которая расследовала допинговый скандал, разгоревшийся в 2015 году.

Кроме того, у IAAF есть информация о том, что тренер Валентин Маслаков, замешанный в скандале, до сих про продолжает работать со спортсменами. Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин на встрече с главой комиссии IAAF Руне Андерсеном в конце марта прояснит эти вопросы, сообщает пресс-служба организации.

Российские спортсмены после отстранения ВФЛА в 2015 году получают специальные разрешения для участия в международных соревнованиях. Они не могут использовать российскую символику, во время церемоний награждения звучит не российский, а олимпийским гимн.

На последнем чемпионате мира в закрытых помещениях в Глазго россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках с шестом. Анжелика Сидорова была первой в прыжках в высоту. Еще одну медаль - бронзу - завоевал семиборец Иван Шкуренев.

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