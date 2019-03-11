Российский хоккеист Артемий Панарин высказался в поддержку митинга в поддержку свободного интернета, который в воскресенье состоялся в Москве. Нападающий клуба "Коламбус" разместил в Инстаграме фотографию с митинга, сопроводив ее своим комментарием: "Как можно настолько бояться собственных граждан. Кто что думает? Куда катимся?"
На митинге по различным данным присутствовали от 6,5 до 15 тысяч человек. Акция была организована Либертарианской партией и согласована с властями Москвы. Причиной митинга организаторы назвали Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", который Госдума приняла 12 декабря в первом чтении. 7 марта в закон были внесены окончательные правки, документ направлен на рассмотрение Совета федерации. По новому закону Роскомнадзор будет иметь право блокировать интернет-ресурсы за распространение ложной информации.
Панарин является воспитанником подмосковного "Витязя". В России он также выступал за СКА. В 2015 году форвард уехал в НХЛ, где выступал за "Чикаго" и "Коламбус". Нападающий привлекается к играм за сборную России. Он трижды принимал участие в чемпионатах мира.
Читайте также:
23-летняя чемпионка мира по велоспорту покончила жизнь самоубийством
Легендарный голландский тренер завершил карьеру из-за жены
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Эксперты напоминают, что на дне Черного моря много кораблей стран НАТО и вряд ли Европа хочет добавить еще несколько из-за амбиций Украины.
Документ запрещает американскому правительству признавать регион частью России.
Руководитель администрации главы Чувашии объяснил низкие зарплаты медиков и педагогов недостаточным трудолюбием.
Какие выводы можно сделать из прошедшей 16-17 февраля Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года, "Правде.Ру" рассказал эксперт.