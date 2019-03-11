"Куда мы катимся?" Звезда НХЛ Панарин поддержал митинг в защиту свободы Рунета

Российский хоккеист Артемий Панарин высказался в поддержку митинга в поддержку свободного интернета, который в воскресенье состоялся в Москве. Нападающий клуба "Коламбус" разместил в Инстаграме фотографию с митинга, сопроводив ее своим комментарием: "Как можно настолько бояться собственных граждан. Кто что думает? Куда катимся?"

На митинге по различным данным присутствовали от 6,5 до 15 тысяч человек. Акция была организована Либертарианской партией и согласована с властями Москвы. Причиной митинга организаторы назвали Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", который Госдума приняла 12 декабря в первом чтении. 7 марта в закон были внесены окончательные правки, документ направлен на рассмотрение Совета федерации. По новому закону Роскомнадзор будет иметь право блокировать интернет-ресурсы за распространение ложной информации.

Панарин является воспитанником подмосковного "Витязя". В России он также выступал за СКА. В 2015 году форвард уехал в НХЛ, где выступал за "Чикаго" и "Коламбус". Нападающий привлекается к играм за сборную России. Он трижды принимал участие в чемпионатах мира.

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