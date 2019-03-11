23-летняя чемпионка мира по велоспорту покончила жизнь самоубийством

Велогонщица из США Келли Кэтлин покончила жизнь самоубийство. Тело девушки было найдено в ее собственном доме.

Отец спортсменки Марк Кэтлин в комментарии изданию VeloNews подтвердил эту информацию, но не стал раскрывать подробности и причины инцидента.

Келли было 23 года, она трижды выигрывала чемпионат мира на велотреке. Также в 2016 году Кэтлин завоевала серебряную медаль Олимпиады в Рио. Вместе с напарницами она стала второй в командной гонке.

"Келли для нас больше, чем спортсменка. Она навсегда останется членом семьи велоспорта. Молимся о семье Кэтлин, для которой наступило невероятно тяжелое время. Мы призываем уважать право на неприкосновенность личной жизни ее родственников", - говорится в заявлении Федерации велоспорта США.

Источник фото: twitter.com/usacycling

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