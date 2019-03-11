Легендарный голландский тренер завершил карьеру из-за жены

67-летний футбольный тренер Луи ван Гал объявил о том, что завершает свою карьеру. Причина такого решения - позиция его жены, которая хотела бы видеть мужа чаще.

- Сегодня я хочу сказать, что заканчиваю. Обещал жене, что перестану заниматься этим в 55 лет, а мне уже больше 65-ти, - приводит As слова ван Гала. - Не могу продолжать до бесконечности. Моя жена имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Сейчас она просто счастлива.

Ван Гал начал тренерскую карьеру в голландском клубе "АЗ Алкмаар" в 1986 году в качестве ассистента. В 1991 году возглавил "Аякс", где проработал шесть лет. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат, а также по одному разу Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. Кроме того, работал с "Барселоной", "Баварией" и "Манчестер Юнайтед". С этими командами ван Гал выиграл чемпионат и кубок Испании, чемпионат и кубок Германии, а также кубок Англии.

С 2012 по 2014 год тренировал сборную Голландии. На чемпионате мира-2014 в Бразилии команда заняла третье место.

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