Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определил состав команды на мартовские отборочные матчи Евро-2020 против Бельгии и Шотландии. Всего в списке 26 футболистов.
Черчесов вызвал на эти игры трех вратарей: Маринато Гильерме из "Локомотива", Андрея Лунева из "Зенита" и Антона Шунина из "Динамо".
В списке защитников значатся девять футболистов. Двое из них представляют иностранные клубы - Вячеслав Караваев из голландского "Витесса" и Федор Кудряшов из турецкого "Истанбулспора". Остальные играют в российских командах: Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин (все - ЦСКА), Максим Беляев ("Арсенал"), Илья Кутепов, Георгия Джикия (оба - "Спартак").
Полузащита сборной представлена 11-ю футболистами: Денис Черышев ("Валенсия"), Александр Головин ("Монако"), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Роман Зобнин ("Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Алексей Ионов ("Ростов"), Магомед Оздоев, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Владислав Игнатьев, Антон и Алексей Миранчуки (все - "Локомотив").
В нападении команды могут сыграть Федор Смолов ("Локомотив"), Артем Дзюба ("Зенит") и Федор Чалов (ЦСКА).
Игра с Бельгией состоится 21 марта в Брюсселе, против Казахстана - 24 марта в Астане. Россия вместе с этими командами выступает в группе I отборочного турнира Евро-2020. Другие соперники россиян - Шотландия, Кипр и Сан-Марино.
Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2019 года. На Евро-2020 выйдут две лучшие сборные.
Источник фото: fifa.com.
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