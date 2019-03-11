Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определил состав команды на мартовские отборочные матчи Евро-2020 против Бельгии и Шотландии. Всего в списке 26 футболистов.

Черчесов вызвал на эти игры трех вратарей: Маринато Гильерме из "Локомотива", Андрея Лунева из "Зенита" и Антона Шунина из "Динамо".

В списке защитников значатся девять футболистов. Двое из них представляют иностранные клубы - Вячеслав Караваев из голландского "Витесса" и Федор Кудряшов из турецкого "Истанбулспора". Остальные играют в российских командах: Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин (все - ЦСКА), Максим Беляев ("Арсенал"), Илья Кутепов, Георгия Джикия (оба - "Спартак").

Полузащита сборной представлена 11-ю футболистами: Денис Черышев ("Валенсия"), Александр Головин ("Монако"), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Роман Зобнин ("Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Алексей Ионов ("Ростов"), Магомед Оздоев, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Владислав Игнатьев, Антон и Алексей Миранчуки (все - "Локомотив").

В нападении команды могут сыграть Федор Смолов ("Локомотив"), Артем Дзюба ("Зенит") и Федор Чалов (ЦСКА).

Игра с Бельгией состоится 21 марта в Брюсселе, против Казахстана - 24 марта в Астане. Россия вместе с этими командами выступает в группе I отборочного турнира Евро-2020. Другие соперники россиян - Шотландия, Кипр и Сан-Марино.

Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2019 года. На Евро-2020 выйдут две лучшие сборные.

Источник фото: fifa.com.

Читайте также:

"Спартак" вылетел из Кубка России

Игрок "Ромы" рухнул на газон после слов соперника. Самая смешная симуляция года

Неймар выругался в адрес арбитров матча "ПСЖ" - "МЮ"