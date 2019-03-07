"Валенсия" победила "Краснодар", "Зенит" проиграл "Вильярреалу" в Лиге Европы

В Лиге Европы в четверг состоялись первые матчи 1/8 финала. Российские "Зенит" и "Краснодар" выступили неудачно, проиграв испанским клубам.

Испанец Родриго забил два мяча в ворота Краснодара.

"Зенит" уступил "Вильярреалу" на своем поле - 1:3. За матчем на "Газпром Арене", несмотря на холодную погоду в Санкт-Петербурге, наблюдали почти 52 тысячи зрителей. Во время игры на стадионе была закрыта крыша, поэтому в чаше арены температура держалась в районе 15 градусов выше нуля.

Питерцы выставили на игру свой самый боевой состав, но на 33-й минуте пропустили гол в свои ворота. Полузащитник "Вильярреала" Иборра воспользовался навесом с фланга и головой отправил мяч в сетку. Через две минуты хозяева отыгрались - Азмун получил мяч в штрафной от Роберта Мака и нанес точный удар.

Во втором тайме испанцы добавили еще два гола. Нападающий Херард Морено на 64-й минуте замкнул головой фланговый навес, а спустя пять минут хавбек Ману Морланес пробил голкипера Андрея Лунева ударом издали. "Зенит" проиграл на своем поле впервые с 2011 года, когда Кубок УЕФА переименовали в Лигу Европы.

"Краснодар" на выезде проиграл "Валенсии" - 1:2. В первом тайме испанцы полностью контролировали ход матча, что вылилось в два гола нападающего Родриго. Первый мяч он забил на 12-й минуте красивым обводящим ударом с 20-ти метров, второй - после паса с фланга в центр штрафной.

"Быки" во второй половине действовали намного увереннее и смогли отыграть один мяч. Шведский хавбек Виктор Классон воспользовался ошибкой защиты "летучих мышей" и с нескольких метров отправил мяч в сетку. Этот гол позволяет краснодарцам надеяться на общий успех в противостоянии. Ответные матчи состоятся через неделю.

Результаты других матчей:

"Айнтрахт" (Германия) - "Интер" (Италия) - 0:0

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:0

"Ренн" (Франция) - "Арсенал" (Англия) - 3:1

"Севилья" (Испания) - "Славия" (Чехия) - 2:2

"Наполи" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия) - 3:0

"Челси" (Англия) - "Динамо" Киев (Украина) - 3:0

Источник фото: twitter.com/EuropaLeague

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