Сборная России финишировала четвертой в первой гонке чемпионата мира по биатлону

Чемпионат мира по биатлону стартовал в шведском Эстерсунде. Первой гонкой турнира стала смешанная эстафета. Сборная России финишировала четвертой, уступив медали Норвегии, Германии и Италии.
В составе российской команды выступали Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Они закрыли все мишени, использовав восемь дополнительных патронов. Отставание россиян от лидера составило 1 минуту 32,4 секунды.
Чемпионами мира стали норвежцы Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе и Ветле Кристиансен. Серебряную медаль завоевала немецкая команда в составе Ванессы Хинц, Лауры Дальмайер, Арнда Пайффера и Бенедикта Долля. Бронза на счету итальянцев Лизы Виттоцци, Доротеи Вирер, Лукаса Хофера и Доминика Виндиша.
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