"Спартак" вылетел из Кубка России. Известны все полуфиналисты турнира

«Урал» в ответном четвертьфинале Кубка России обыграл на своем поле «Спартак» и вышел в следующий раунд турнира. Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил румынский нападающий команды из Екатеринбурга Эрик Бикфалви.
На 34-й минуте форвард пробил по воротам с 25-ти метров, мяч рикошетом от спины Дениса Глушакова попал в угол ворот красно-белых. Первая игра в Москве завершилась вничью - 1:1.
«Урал» стал последним участником полуфинала Кубка России. Команда теперь встретится с тульским «Арсеналом». Другую пару составили «Локомотив» и «Ростов». Первые матчи этой стадии запланированы на 20 марта, ответные состоятся 3 апреля. Финал турнира пройдет 15 мая в «Лужниках».
Источник фото: wikipedia.org
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