Игрок "Ромы" рухнул на газон после слов соперника. Видео самой смешной симуляции года

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко попал в неприятную историю. Болельщики высмеяли футболиста после его ужасной симуляции во время матча Лиги чемпионов с "Порту".



Симуляция Эдина Джеко в разговоре с Пепе.

Во втором тайме игры Джеко начал выяснять отношения с защитником португальцев Пепе. Соперник что-то сказал боснийскому футболисту, после чего тот рухнул на газон. Арбитр встречи был рядом с эпизодом и не отреагировал на провокацию.

"Рома" уступила в этой игре со счетом 1:3 в дополнительное время. Команда вылетела из Лиги чемпионов. "Порту" стал участником четвертьфинала турнира вместе с "Манчестер Юнайтед", "Аяксом" и "Тоттенхэмом".

Источник фото: twitter.com/ChampionsLeague

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