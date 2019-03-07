Стала известна дата следующего боя Шлеменко

Российский боец ММА Александр Шлеменко проведет следующий бой 4 ноября в Челябинске. Поединок состоится в рамках организации RCC. Имя соперника бойца будет названо позже.

Шлеменко ранее выиграл чемпионский пояс в среднем весе в Bellator. Этот пояс он смог защитить трижды. В прошлом году у него завершился контракт с организацией, после чего россиянин перешел в RCC.

34-летний спортсмен провел в ММА 69 боев, в которых одержал 57 побед и потерпел 12 поражений. В последнем бою 15 декабря 2018 года он победил Йонаса Билльштайна.

Источник фото: wikipedia.org

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