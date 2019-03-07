Бывший тренер "Реала" хочет отсудить у клуба 26 миллионов евро

Испанский тренер Хулен Лопетеги намерен подать в суд на бывшего работодателя - мадридский "Реал". 52-летний специалист требует от клуба 26 миллионов евро за расторжение контракта.

По сведениям Onda Cero, такую сумму Лопетеги мог бы заработать за три года контракта с "Реалом". Он возглавил команду 14 июня 2018 года, но на своем посту долго не продержался. Под руководством испанца "Галактикос" провел 14 матчей, в которых одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и шесть раз проиграли. В октябре прошлого года Лопетеги был отправлен в отставку.

Тренер не впервые попадает в скандал. До прихода в "Реал" он успешно тренировал сборную Испании, которую вывел на чемпионат мира-2018. Лопетеги даже приехал с командой в Россию, но был уволен за день до первого матча сборной на этом турнире. Причиной неожиданного решения испанской футбольной федерации стало то, что Лопетеги за ее спиной провел переговоры о контракте с "Реалом".

Сборная Испании на ЧМ-2018 вышла в 1/8 финала, где уступила России в серии пенальти.

Источник фото: dinamo.kiev.ua

Читайте также:

Неймар выругался в адрес арбитров матча "ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед"

"Мне больно ходить". Кокорин признался, что у него проблемы с коленом

Ракицкий после перехода в "Зенит" лишился места в сборной Украины