Неймар выругался в адрес судей матча "ПСЖ" - "Манчестр Юнайтед"

Бразильский форвард "ПСЖ" Неймар жестко раскритиковал судей после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Сам футболист смотрел игру с трибун стадиона "Парк де Пренс" из-за травмы.

Парижане вылетели из Лиги чемпионов из-за пенальти на последних минутах. Первую встречу они выиграли со счетом 2:0, но в ответной пропустили гол уже на второй минуте от нападающего Ромелу Лукаку. Спустя 10 минут счет в игре сравнял защитник "ПСЖ" Хуан Бернат, но Лукаку сделал дубль, и после первой половины счет стал 2:1 в пользу англичан.

Французским чемпионам необходимо было удержать счет, чтобы выйти в следующий раунд. Со своей задаче они справлялись до компенсированного времени. Форвард Маркус Рэшфорд нанес удар по воротам, а защитник парижан прервал полет мяча рукой. Словенский арбитр Дамир Скомина отправился просматривать видеоповторы и принял решение назначить пенальти. 11-метровый удачно реализовал Рэшфорд, "МЮ" выиграл со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Эпизод с пенальти вызвал негодование игроков "ПСЖ", а Неймар в сториз в своем Инстаграме разместил оскорбительный текст.

"Это позор! Четыре судьи смотрели замедленный повтор у телевизора. Они ничего не понимают в футболе! Там не было пенальти!", - написал Неймар. В конце он добавил ругательство "ah vá pra pqp", которое сложно перевести на русский язык.

Источник фото: twitter.com

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