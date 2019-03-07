Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана по очкам в НБА

Баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс вошел в когорту лучших баскетболистов НБА в истории. Он вышел на четвертое место по количеству набранных очков за карьеру, обойдя легендарного Майкла Джордана.

Джеймс набрал 31 очков в игре с "Денвером". На его счету 32 311 очка за 16 лет карьеры в "Кливленде", "Майами" и "Лейкерс". Выше только Карим Абдул-Джабар (38 387), Карл Мелоун (36 928) и Коби Брайант (33 643).

"Безумие, что я обошел Джордана по очкам. В детстве он меня вдохновлял в тот момент, когда я нуждался в позитивном влиянии. Я хотел все делать так, как он. Это сумасшествие", - заявил Джордан для ESPN.

Источник фото: twitter.com/NBA

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